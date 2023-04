Aereo ultraleggero precipita ed esplode | 2 morti carbonizzati in Friuli

(Di sabato 29 aprile 2023) Due persone sono morte , carbonizzate , in un incidente di volo che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera, in provincia di Udine. ...

