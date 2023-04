Adani attacca ancora | “Allegri un morto che cammina | Inter-Juve doveva finire 4-0”

Nel video interviene: "Secondo me Mourinho ha una grande considerazione di te, che rimarca ogni volta che ti risponde. Uno come lui se ti ha in testa come riferimento o per far la battuta o ......per il paese della crisi del gruppo". Senza esplicitamente citare la condanna per diffamazione che ha portato alla decadenza da parlamentare di suo figlio Rahul Gandhi, Soniainfine l'...Lui con tutti i suoi soldi e i suoi modi da persona scadente",. "Non può essere proprietario di una società sportiva solo perché ha ereditato soldi di famiglia. Non sei degno di ...

BoboTv, Adani attacca Allegri: "Scuse dei falliti, panchina Juve da semifinale Champions" Tutto Napoli

Non è stata una stagione serena per il tecnico bianconero. Come, è vero. aveva fatto in passato. Ma un Allegri così agitato non lo si era mai visto ...Strutture con base off shore e sedi a Londra e Wall Street. Investono miliardi e comprano quote di grandi aziende quotate in Borsa per cambiarne la gestione.