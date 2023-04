Accademia Volley | battuta d’arresto contro Volleyrò

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLarga sconfitta esterna per l’che questo pomeriggio a Roma è stata superata dallarò Casal de Pazzi (RM) con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) nella penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In una gara decisiva per la salvezza diretta, le giallorosse cedono il passo ad una concorrente diretta in classifica al termine di una prestazione molto sottotono, soprattutto rispetto alle ultime uscite in campionato decisamente migliori. La gara era cominciata bene per l\’, subito avanti 7-3 in avvio di partita, ma resterà questo il massimo vantaggio avuto nel corso del prosieguo del match dalla beneventane, da lì in avanti trovatesi sempre a rincorrere l\’avversario.rò, superato l\’impatto iniziale, ha preso in mano le ...