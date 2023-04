Accadde oggi | 29 aprile | da Scaratti a Panisi

(Di sabato 29 aprile 2023) 29: daSei stagioni in maglia giallorossa, conquistando la Coppa Italia del 1969 e il trofeo Picchi di due anni dopo: il 291973 Francescosiglava l’ultima rete con la Roma. A Palermo Ignazio Arcoleo metteva a segno il primo gol nella massima Serie: nella stessa partita Alberto Carelli scriveva l’explicit realizzativo nel massimo campionato. Prima rete in A anche per Franco Selvaggi (Ternana). Eavrebbe compiuto ottant’anni Roberto, 73 presenze nel torneo cadetto con il Padova. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

... congedandosi con il grado di maggiore per poi dedicarsi alla vita ecclesiastica, comea ... presso il patriarcato greco di Alessandria, da lui stesso soppiantatocome 'scismatico' per il ...Il fatto chefarsi male correndo sia molto più difficile, è una conquista". Le macchine sono più sicure, ma per gli appassionati è difficile non ricordare cosacon l'introduzione di Halo ...1981: Nasce a Northampton, UK, Tom Smith, frontman degli Editors. Avanti TAGS 29 aprile , Editors La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

Accadde oggi - Incubo a Manchester. Aldair: "Roma ha rappresentato tutto per me, è semplicemente la... Voce Giallo Rossa

Un episodio che non è sfuggito ai tanti appassionati e fan durante la partita. Al debutto nel Master 1000 di Madrid, mentre stava affrontando un momento di difficoltà contro Emil Rusuuvuori, Carlos ...1140 – Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo 1192 – Assassinio di Corrado del Monferrato, re di Gerusalemme, presso Tiro per mano di un assassino nizarita 1253 – Tempio Se ...