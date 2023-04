Abraham rompe la noia di Roma-Milan ma non basta! Sorride l’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023) Termina 1-1. Partita noiosa. Anzi si contano più gli infortuni. Allo scadere segnama non basta.FINALE ROVENTE ?è uno dei due big match della trentaduesima giornata di Serie A: in palio la Champions League. L’altro sarà quello tra Inter e Lazio, in programma domani alle 12.30. All’Olimpico va in scena però una delle partite più brutte di questa stagione. Due squadre contratte, basse e con un’indole più difensiva che offensiva. Ci prova un po’ di più la squadra di Mourinho nel primo tempo che al 7? spaventa Maignan con un tiro alto dal limite di Pellegrini. Capitano giallorosso che si ancora pericoloso alla mezz’ora: tap-in a colpo sicuro ma a salvare ilci pensa. Poi Belotti ...