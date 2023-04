A Singapore arrivano i campioni italiani di scherma

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - . Il World Fencing Events, un inedito e innovativo format di eventi ideato dalla FPA (Fencing Professional Assembly), porterà il momento sportivo a contatto diretto con il pubblico, con atleti di livello mondiale che parteciperanno a sfide e dimostrazioni, in un contorno dedicato alla promozione della, unitamente alla trattazione di temi sociali e attività di networking e fund raising. Gli eventi 2023 si svolgeranno in 5 esclusive venues distribuite su tutto il mondo, selezionate ad hoc per garantire massima visibilità ed engagement di partner e sponsor nazionali e locali. Gli atleti coinvolti nel primo evento di, che si terrà presso il Sofitel Sentosa Resort & Spa, sono tutti atleti di vertice nel panorama schermistico internazionale e fanno parte del roster FPA. Gli atleti NetxGen di FPA con giovani promesse della ...

Dichiarazioni pesanti e che mettono a rumore l'intero mondo della Formula 1da Christian Horner , il team principal della Red Bull campione del mondo. "C'è il rischio ...Premio di, ma ...... ottenendo nei fatti il monopolio nella produzione dei microchip chein Occidente. Per ... con cui Roma ha già programmato un tour degli F - 35 italiani, con l'aggiunta di. Matteo ...Importanti precisazionidirettamente dai laboratori del Cibio dell'Università di Trento. ...- ma essendo la carne in vitro un prodotto che inizia a circolare in alcuni Paesi come, ...

Disney Cruise Line e Singapore Tourism Board offriranno delle magiche vacanze in crociera nel sud-est asiatico Tribuna Economica

Il World Fencing Events, un inedito e innovativo format di eventi ideato dalla FPA, porterà sfide e dimostrazioni per promuovere la scherma ma anche per trattare temi sociali e attività di networking ...