A Roma la manifestazione contro le destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 29 aprile 2023) “Questo governo non mi rappresenta”. È lo slogan che scandiranno i cittadini che, letteralmente da tutta Italia, si raduneranno sabato in Piazza Santi Apostoli aper protestareil taglio del Reddito di cittadinanza e lo stop al Superbonus 110% oltre che per denunciare sia la mancanza del salario minimo – unica norma che potrebbe dare un po’ di dignità ai lavoratori – e sia le troppe inefficienze che paralizzano la Sanità. Unimportante sia perché è senza bandiere politiche e sia perché è stato organizzato dai cittadini, che per motivi del tutto incomprensibili è stato silenziato dai media italiani i quali, in tante settimane, non hanno trovato il tempo per darne notizia. Sabato . Gli organizzatori attaccano il Governo Meloni: cittadini allo stremo “Sono molto arrabbiata per il fatto che questa ...