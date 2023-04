A Roma la manifestazione contro il Governo. La piazza sfida la Meloni

(Di sabato 29 aprile 2023) Davanti a quella che molti descrivono come una crociata delle destrei poveri, gli italiani hanno deciso di dire basta. E per farlo migliaia di cittadini hanno organizzato unache si terrà questo pomeriggio inSanti Apostoli aper manifestare pacificamenteil taglio del Reddito di cittadinanza, lo stop del Superbonus 110%, nonché per denunciare la mancanza del salario minimo e le troppe storture della Sanità pubblica che è sempre più vicina al collasso. Migliaia di cittadini hanno organizzato unache si terrà questo pomeriggio inSanti Apostoli aSi tratta di un evento importante sia perché è privo di bandiere politiche e sia perché è stato organizzato dai cittadini ma che è stato ...

Dalla stessa ora, divieto di sosta con rimozione forzata per tutta Piazza(comprese aree AMC) per consentire la manovra e la sosta del veicolo. Dalle ore 12 a fine, prevista anche ...... al bioparco della Roggia Moretta, al parco di Sant'Antonio e al parchetto in corso. È emersa ... È stata realizzata, nel mese di giugno, la tradizionaledel "Festival dei bambini", ...Proprio in questo senso, il Presidente della Provincia ionica Rinaldo Melucci ha consegnato all'UPI, in occasione della sua ultima visita a, la formaledi interesse per l'...

Migranti manifestazione a Roma oggi, video shock dei pullman a ... Tag24

Migliaia di cittadini hanno organizzato una manifestazione che si terrà questo pomeriggio in Piazza Santi Apostoli a Roma.Migranti attesi per una manifestazione a Roma quest’ oggi, tutto pronto in Piazza dell’Esquilino dove dalle 14 ci saranno persone provenienti da tutta Italia… Leggi ...