A rischio la semifinale di Amici 22 | ecco perché

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladi22, secondo i palinsesti di Mediaset, è fissata per il 6 Maggio 2023. Nelle ultime ore, però, è emersa una notizia piuttosto preoccupante che potrebbe rimandare questo importante appuntamento. Stando a quanto dichiarato da Dagospia, infatti, due dei concorrenti sarebbero risultati positivi al tampone per il Covid-19. Non sono stati comunicati i nomi dei diretti interessati, però, al momento, ildi un contagio più ampio appare elevato. Gli allievi, infatti, oltre a trascorrere la maggior parte del tempo insieme, sono sempre a contatto con insegnanti e professionisti. La puntata di questo sabato, registrata nei giorni precedenti, verrà trasmessa regolarmente in prima serata. Una situazione del genere si era verificata anche durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, la ...

Perchè qualora i due allivi non si negativizzasero in tempo la, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio, potrebbe slittare. Al momento da parte del programam non c'è nessuna ...Dagospia ha aggiunto che c'è ilslittamento per laprevista per sabato 6 maggio. Naturalmente tutto dipenderà da quanto tempo gli allievi colpiti dal virus ci metteranno a ...... dopo l'accesso ine il doppio incrocio imminente con il Siviglia. Calciomercato Juve, Allegri aesonero: 'Ormai il rapporto è compromesso'Dal finale di campionato e dal percorso ...

