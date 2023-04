A Napoli prove di festa scudetto | i tifosi intonano il coro degli azzurri VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) In città si respira un clima da. Ilsi avvia alla vittoria del campionato. Domani contro la Salernitana potrebbe essere il match point, dipende anche dal risultato di Inter-Lazio. Se la squadra di Sarri dovesse perdere e i ragazzi di Spalletti conquistare i tre punti, allora saràmatematico. Le strade si riempiranno di gente pronta a festeggiare. Già da diverse parti del mondo arrivano foto edi festeggiamenti unici. Da New York, dalla Francia ma soprattutto da. In uninedito arrivato alla redazione delsta, un bus turistico carico di forestieri venuti ad ammirare le bellezze della città si è messo ad intonare unper celebrare ilCi sono quindi delle variabili e ...