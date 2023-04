... ex responsabile delle Relazioni esterne del Patriarcato di. L'incontro, dal tono cordiale, è ...individualmente un gruppo di circa 100 bambini e giovani di una parrocchia vicina dedicata a...' Nel 2014 con la Roma eravamo aper una partita con il Cska, un sito russo pubblica le foto ... ' AlPaolo ci andavo da piccolino con mio papà e sono felice per loro oggi. Mia mamma vive lì è ...Ma la cosa più interessante è che mentre ainterveniva la polizia aPietrobugo altri cittadini hanno portato fiori per i morti di Uman deposti sotto al monumento a Taras Shevchenko. ...

A Mosca e San Pietroburgo fiori per le vittime ucraine della strage russa di Uman Globalist.it

A Mosca e San Pietroburgo fiori sotto i monumenti in ricordo di illustri ucraini in memoria delle vittime della strage russa di Uman. La polizia porta via tutto. Ma il segnale è chiaro.Putin: "Le quattro regioni dell'Ucraina annesse da Mosca sono terre storiche russe e i loro abitanti parte del nostro popolo". Nel mentre, la controffensiva che le forze armate ucraine stanno programm ...