85° Festival del Maggio Musicale | nell’intervallo del «Don Giovanni» si inaugura una serie di pannelli decorativi dedicati a Franco Zeffirelli

(Di sabato 29 aprile 2023) Il taglio del nastro spetterà al Commissario Onofrio Cutaia e a Pippo Corsi, con alcuni degli ospiti presenti in sala

Dopo il concerto inaugurale diretto da Daniele Gatti, l'/odel Maggio entra nel vivo e il 30 aprile (inizio ore 18) ci sarà il primo titolo lirico previsto in cartellone col Don Giovanni di Mozart, diretto dal direttore emerito a vita del teatro ...EstEstateè organizzato da Delphi International con il contributo e il patrocinio del ... si va da un minimo di 20,00 euro per il posto numerato a sedere, fino ad un massimo di,00 euro . ...anni Pupi Avati aggiunge un nuovo film nella sua sconfinata produzione. E' la 'Quattordicesima ... apre l'accademia di formazione per gli attori di domanicinema Venezia: dal premio a ...