1 maggio | Mattarella | ' piena occupazione giovani e donne traguardo ancora da venire | amarezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Sappiamo bene che le battaglie del movimento sindacale dei lavoratori hanno contribuito in modo significativo a raggiungere traguardi di progresso sociale evidenti e che l'Italia, nella sua trasformazione, ha compiuto giganteschi passi di crescita e di progresso. Ma le contraddizioni tendono sovente a riprodursi, come in ogni vicenda umana. C'èin chi constata che la, specie per ie le, è di là da. Così come nel Mezzogiorno". Così il presidente della Repubblica, Sergio, celebrando il Primonel distretto meccatronico di Reggio Emilia.