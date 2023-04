1 maggio | Mattarella | Lavoro motore crescita e coesione sociale

AGI/Vista - Il Presidente della Repubblicavisita lo stabilimento Landi Renzo/AEB S.p. A. di Corte Tegge di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, in occasione del Primo. / Quirinale'Celebriamo il valore della giornata del 1°con necessario anticipo, nel cuore del distretto ... esordisce. Che più volte nel suo intervento sottolinea appunto la necessità di ...Il lavoro come "motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica". Così il capo dello Stato Sergio, celebrando il Primonel distretto meccatronico di Reggio Emilia. "Rivolgo un saluto alle lavoratrici e ai lavoratori presenti, al Ministro del Lavoro, alle altre autorità. ...

Primo Maggio, Mattarella: lavoro motore della coesione sociale italiana TGCOM

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Ampliare la base del lavoro, e la sua qualità, deve essere assillo costante a ogni livello, a partire dalle istituzioni.In vista del 1° maggio il presidente della Repubblica ha parlato del lavoro povero, della precarietà e delle mille discriminazioni, oltre che dei ...