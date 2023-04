1 Maggio | Mattarella | “Il lavoro è un diritto e un dovere | è il motore di coesione e crescita”

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilè “ildellae dellasociale della Repubblica”, è per i cittadini “un, ma anche un”. A sottolinearlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio, celebrando la festa del“con necessario anticipo” nel distretto meccatronico di Reggio Emilia. Di fronte ai lavoratori del polo e alle altre autorità presenti, il Capo dello Stato ha tenuto un discorso costruito sui richiami alla Costituzione. Non solo sull’articolo 1, che vuole la Repubblica, “fondata sul”, ma anche sugli altri che ammoniscono sull’inclusione, la dignità, la tutela di ciascun lavoratore e ci ricordano che ogni cittadino deve concorrere, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, al ...

Viva il Primo. Viva la Costituzione", le parole dia Reggio Emilia. / Quirinale... come quello "alla formazione in capo al lavoratore" cheha definito "un vero e proprio ... Il Primodi quest'anno conferma i grandi valori che ispirano questa giornata di Festa per i ...Leggi anche Incoronazione Carlo III, tutti gli ospiti da Harry aCarlo III e l'Italia, ... in un lungo weekend che comprenderà anche lunedì otto, giorno di vacanza in tutto il regno. ...

In vista del Primo Maggio, Sergio Mattarella fa una riflessione sul lavoro e sulla società mentre è in visita a Reggio Emilia e afferma: "Celebriamo il valore della giornata del Primo Maggio con neces ...