1 maggio | Mattarella “Il lavoro antidoto contro l' illegalità”

13.35 Colle: precarietà stride con crescita "Gli infortuni sul lavoro provocano costi umani inaccettabili". Così il Presidente,a Reggio Emilia,in vista della Festa del 1°. "Il lavoro sia assillo costante delle istituzioni" e occorre impegno contro la precarietà che "come sistema stride con la crescita"."La ...Il lavoro come 'motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica'. Così il capo dello Stato Sergio, celebrando il Primonel distretto meccatronico di Reggio Emilia. 'Rivolgo un saluto alle lavoratrici e ai lavoratori presenti, al Ministro del Lavoro, alle altre autorità. ...Il 2sarà nuovamente in Emilia - Romagna, a Cesena, per una visita in un altro distretto produttivo di spicco, quello agricolo. 'Celebriamo il valore della giornata del 1°...

Primo Maggio, Mattarella: lavoro motore della coesione sociale italiana TGCOM

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha ...