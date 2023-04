1° maggio | Marx aveva ragione e pure Warren Buffett | ma fatichiamo ancora a capirlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Negli ultimi anni si sono moltiplicate le oneste ammissioni, provenienti da illustri e autorevoli esponenti del capitalismo, della sostanziale correttezza di taluni aspetti cruciali delle analisi a suo tempo varate e sviluppate da Karl. Per cominciare, è stato l’organo per così dire ufficiale del potere capitalistico internazionale a riconoscere l’esattezza di taluni aspetti di questa analisi. Mi riferisco all’Economist, il quale, pur sottolineando la mancata realizzazione dei sogni dida parte del socialismo reale, evidenzia tuttavia la giustezza di sue talune previsioni di fondo relative all’evoluzione del sistema capitalistico, consistenti soprattutto nella crescente diseguaglianza economica e sociale, nelle crisi ricorrenti e nella dominazione di un numero sempre più piccolo di enormi aziende su mercati sempre più vasti. In conclusione, ...