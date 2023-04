1 maggio | Gasparri | “Il centrodestra pensa al lavoro mentre la sinistra canta | balla e si diverte”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 aprile 2023) “il 1ºil governo si riunirà per varare provvedimenti concreti; crearee dare una prospettiva soprattutto alle nuove generazioni, lasi occuperà di altro. La nuova segretaria del Pd Schlein si intrattiene con consulenti esperti di armocromia. E probabilmente si unirà a Landini utilizzando il ‘putipù’ e qualche tamburello, in occasione dei canti e dei balli del ‘concertone’ del 1º. Che viene fatto a spese dei cittadini che pagano il canone Rai. C’è chiale chi si. C’è chi fa provvedimenti concreti e chi si trastulla tra modiste, sartorie e consulenti estetici”. Il vicepresidente del Senato, Maurizioattacca duramente il Pd della Schlein. Intervenendo a Teramo per la ...