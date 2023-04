La Festa del 1e il consiglio dei ministri per discutere decreto legge sul lavoro devono essere un'occasione di "unità". E' l'invito che il ministro del Lavoro, Marina, ha rivolto anche ai sindacati ...... Sergio Mattarella, in visita al distretto meccatronico di Reggio Emilia in occasione della festa del 1, alla presenza tra gli altri del ministro del Lavoro, Marina. Lunita' del ...Celebriamo il valore della giornata del 1con necessario anticipo, nel cuore del distretto ... Marina- . Dopo lanno scorso, a Udine, anticipiamo questa volta la celebrazione della ...

1 Maggio, Calderone: invito unità rivolto a chi ha a cuore lavoro Agenzia askanews

Il capo dello in visita nel distretto della Meccatronica cita La Pira e le sue battaglie in difesa della povera gente. » ...