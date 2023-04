? LIVE! Torino-Atalanta 0-0 | fischio d’inizio

(Di sabato 29 aprile 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Gravillon, Bayeye, Vojvoda, Singo, Adopo, Gineitis, Linetty, Vlasic, Seck, Pellegri. All. Juric(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Bernasconi, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Sacchi Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

vedi anche Derby Milan - Inter, tutte le volte che si sono scontrate in Champions Le formazioni ufficiali di- Atalanta (alle 20.45)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Dijdij, ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Olimpico Grandee Atalanta si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma* 57, Milan* 57, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42,42, Sassuolo 40, Salernitana 33, ...

Diretta Torino-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

PRIMO TEMPO 5' Sportiello, mette fuori, sbaglia tutto al limite Miranchuk, parte il contropiede dell'Atalanta e arriva il corner dalla parte opposta. 4' Sanabria apre per ...Di seguito le ultime dai campi su Torino-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW: Torino-Atalanta - Sabato 29 aprile, ore 20.45 Arbitro: Sacchi .