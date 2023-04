? LIVE! Torino-Atalanta 0-0 | 20? | la partita non si sblocca

(Di sabato 29 aprile 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Gravillon, Bayeye, Vojvoda, Singo, Adopo, Gineitis, Linetty, Vlasic, Seck, Pellegri. All. Juric(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Bernasconi, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Sacchi Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

Torino-Atalanta, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Non lo sarà neanche raggiungere la finale di Europa League, sul commino dei bianconeri c’è il Siviglia Di Maria-Juve prolungamento in arrivo Un fattore sarà decisivo ed è tutt’altro che economico. Di ...PRIMO TEMPO 19' Karamoh punta e salta Zappacosta che lo tira giù, per Sacchi è tutto regolare, molti dubbi sulla scelta. 18' Linetty liberato da solo al cross avanza fino ...