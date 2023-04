Zuppa di Porro 28 aprile 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 aprile 2023)di. Incidente parlamentare del governo sul Def. Gli onorevoli deputati sono dei bei cialtroni, non tanto e non solo per la mancata maggioranza, ma perchè riescono a farsi male da soli. Il capogruppo di Forza Italia, per intenderci uno di quelli che ha fatto fuori Andrea Ruggieri, era assente e lo dice in una intervista perchè aveva da fare una lastra prenotata da un mese. Da un mese? Urca. Sembra la Schlein, che prima di uscire ha bisogno di consultarsi con gli aromaterapisti o cme divaolo si chiamano. E sapete chi è l’unico che la difende? Ma Ovvio, Antonio Polito intervistato da Libero (al Corsera giustamente si vergognano) dice che è un nuovo modo di comunicare e difende pure le supercazzole. Disfatta manettare titola giustamente in giornale, a proposito martedì si dovrebbe firmare l’ultima parte del contratto con gli Angelucci, riguardo ...