Zenga | buon compleanno! I nostri auguri all’Uomo Ragno dell’Inter!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Waltercompie oggi 63 anni. La redazione di Inter-News.it auguracompleanno all’ex portiere che ha vestito la maglia dell’Inter dal 1982 al 1994.COMPLEANNO – Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Walterveste la maglia nerazzurra della Prima Squadra per dodici anni, vincendo lo scudetto dei record, la Supercoppa Italiana e due Coppa Uefa. Il celebre ex portiere, che oggi compie 63 anni, con 473 presenze tra i pali della porta interista rappresenta emblematicamente i colori nerazzurri. L’Inter, dunque, può vantare di aver avuto in rosa l’Uomo, il miglior portiere del mondo dal 1989 al 1991. Tanti, grande tifoso interista, da parte di tutta la redazione di Inter-News.it! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...