Xi-Zelensky | una telefonata che può cambiarci la vita

(Di venerdì 28 aprile 2023) Uno sketch pubblicitario televisivo di qualche anno fa dell’azienda telefonica pubblica SIP, concludeva con la frase: “Unapuò cambiarti la”. Non è certamente il caso di ipotizzare che per la questione ucraina mercoledì possa essere accaduta qualcosa del genere. Ciò non toglie che, anche se non stretta, una certa seppur minima parentela con quello slogan debba averla. Si tratta dellatra il Presidente cinese XI e il Presidente ucraino. Piccolo giallo su chi dei due abbia alzato per primo la cornetta ma anche ciò crea appeal su quella importante presa di contatto. Senza entrare nel merito della conversazione, della qual cosa si stanno già facendo carico, come è giusto che sia, i politologi di ogni parte del mondo, potrebbe essere di più facile uso e consumo quanto hanno commentato la ...

La console di Valve, il cui unico e solo scopo dovrebbe essere quello di permetterci di giocare in mobilità alla nostra libreria di titoli PC, sembra esseredelle armi che l'esercito di...... per averecomunicazione approfondita con tutte le parti e per intavolaresoluzione ... cosa si sono detti Xi eappeared first on ...telefonata attesa cinque settimane: contenuti, effetti e reazioni La telefonata di Xi a, si cui Washington non sarebbe stata preventivamente informata, può essere un passo verso...

Il settimanale francese Courrier international non ha pubblicato una ... Facta

Un'agenzia di stampa svela come i soldati Ucraini usino la Steam Deck di Valve per operazioni militari sul campo, a distanza. Nello specifico, la console sembra essere il sistema di controllo di una t ...Due bambini di dieci anni sono rimasti uccisi nel bombardamento russo su Uman, in Ucraina centrale, della notte scorsa, il bilancio delle vittime è di 10 civili uccisi. (ANSA) ...