WWE | Possibile spoiler sulla location di WrestleMania 41

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nonostante manchino ancora parecchi mesi a40, che si terrà a Philadelphia in Pennsylvania, pare che la WWE stia già lavorando per la scelta delladell’edizione numero 41 dello showcase of the immortals. Secondo Patrick Kessler, giornalista di CBS Minneapolis, la città del Minnesota sarebbe tra le grandi favorite per ospitare l’evento. “Minneapolis è tra le finaliste” “Secondo le mie fonti Minneapolis sarebbe tra le finaliste per ospitarenel 2025. Sarebbe un qualcosa di importantissimo per la città”. Minneapolis è una città con una ricca storia di pro wrestling alle spalle, ed èche la WWE possa sceglierla anche per diversificare le città in cui si svolgee massimizzare gli incassi. Nonostante l’ufficialità non sia stata ancora ...