WTA Madrid 2023 | tutto facile per Sabalenka | Garcia e Gauff | bene Sakkari Out Kvitova | Haddad Maia e Cocciaretto

(Di venerdì 28 aprile 2023) È terminata poco fa la terza giornata del WTA 1000 di. Sulla terra rossa spagnola si sono disputate oggi le prime partite valide per il secondo turno e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprirequello che è successo. Passano il turno Aryna, Carolinee Cori. La bielorussa (testa di serie n.2) batte la rumena Sorana Cirstea per 6-4 6-3, la francese (n.5 del seeding) sconfigge la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 6-4 e la statunitense (n.6 del torneo) vince contro la spagnola Irene Burillo Escorihuela per 6-4 6-1.anche la greca Maria(testa di serie n.9), che elimina l’olandese Arantxa Rus con il punteggio di 6-4 6-4, e la russa Liudmila Samsonova (n.14 del seeding), abile a superare la ...

Venerdì giornata d'esordio per Martina Trevisan nel "MutuaOpen",1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 29enne mancina ...La tennista maceratese si è ritirata al primo turno deldiper via di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, sembrerebbe essersi lasciata già l'accaduto alle spalle: a tirarla su di morale ...Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al secondo turno del torneo1000 di, battuta in tre set, dalla spagnola Paula Badosa, col punteggio di 6 - 3, 4 - 6, 6 - 4, dopo due ore e mezza di gioco. La marchigiana, dopo aver rimontato il set iniziale perso, è ...

Wta Madrid, Cocciaretto battuta da Badosa Agenzia ANSA

È terminata poco fa la terza giornata del WTA 1000 di Madrid 2023. Sulla terra rossa spagnola si sono disputate oggi le prime partite valide per il secondo turno e sono dunque scese in campo diverse t ...Venerdì giornata d’esordio per Martina Trevisan nel “Mutua Madrid Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si ...