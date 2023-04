WTA Madrid 2023 | Swiatek e Pegula cominciano bene Trevisan al terzo turno | eliminata Rybakina

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si sono delineati gli ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di. Ottimo esordio della numero uno del mondo, Iga, che ha superato l’austriaca Julia Grabher in due set con il punteggio di 6-3 6-2. La polacca, principale favorita per la vittoria finale e reduce dal trionfo di Stoccarda, affronterà al prossimol’americana Bernarda Pera, che ha dominato contro la tedesca Tatjana Maria (6-1 6-3). Jessicacomincia la sua difesa del titolo acon la vittoria in due set sulla polacca Magdalena Frech. L’americana si è imposta con il punteggio di 7-6 6-3 ed ora se la vedrà con la ceca Marie Bouzkova, che ha superato in tre set la bielorussa Sasnovich per 6-4 6-7 6-3 Prosegue il cammino dell’ultima italiana rimasta in tabellone. Martinaha superato in due ...

Nella giornata di oggi si sono giocati i secondi turni del1000 di2023. La testa di serie numero 3 Pegula non sbaglia all'esordio e batte in due set, 7 - 6(5) 6 - 3, la polacca Frech, che ha sconfitto l'azzurra Paolini al primo turno. L'americana ...Jil Teichmann (30) ha buttato via la qualificazione per i sedicesimi di finale del Masters 1000 diche sembrava in tasca. La mancina stata sconfitta per 3 - 6 6 - 2 6 - 4 da Lesia Tsurenko (77) nella loro ...Non a caso prima di questa edizione del MutuaOpen aveva vinto una sola partita sulla terra battuta in carriera in un main draw. E non aveva mai sconfitto, a nessun livello, un'avversaria ...

Giornata di poche luci e qualche ombra inattesa a Madrid per le campionesse Slam. Alla Caja Magica cadono Victoria Azarenka e Elena Rybakina, ...La canadese Eugenie Bouchard salterà il Madrid Open dopo aver perso venerdì contro l’italiana Martina Trevisan 6-2, 7-5 nei sessant’anni. Bouchard è andato 3 ...