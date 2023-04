Women4Ethical AI | una nuova piattaforma per promuovere l’uguaglianza di genere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nell’ambito del suo lavoro per implementare un quadro etico globale per l’intelligenza artificiale, questa settimana l’Unesco ha lanciatoAI, unadi collaborazione per sostenere gli sforzi dei governi e delle aziende per garantire che le donne siano equamente rappresentate in entrambi i progettazione e implementazione dell’intelligenza artificiale. I membri dellacontribuiranno anche al progresso di tutte le disposizioni etiche della Raccomandazione dell’Unesco. In un momento in cui le tecnologie digitali stanno trasformando la vita di tutti i giorni, le donne sono sottorappresentate sia nella ricerca che nella progettazione di queste tecnologie, le loro esigenze ed esperienze sono trascurate anche dai designer e i dati utilizzati per addestrare l’IA sono spesso prevenuti nei ...