Willy «ucciso in 50 secondi | hanno agito da macellai» Il pg | da ergastolo

La procura generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi. Per l'omicidio Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante dell'accusa, nell'ambito del processo di secondo grado, ha parlato di "morte assurda". Questa è la richiesta della Procura generale di Roma nei confronti di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza

La procura generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi. Per l'omicidio Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro n ...«Willy non si è accorto che stava morendo, non ha nemmeno parlato. È stato un omicidio brutale verso un ragazzo indifeso, un atto di macelleria nei confronti di una persona ...