WhatsApp Beta migliora per alcuni il trasferimento delle chat

Avevamo lasciatocon la2.23.9.16 per Android che offriva l'opzione per rispondere con un messaggio quando si rifiutava una chiamata in - app. Da allora lo sviluppo dell'app è proseguito e ha portato all'...sta sempre cercando di migliorare la sua applicazione e sembra voler offrire sempre di più ... La funzione è presente nella versionedell'applicazione e sembra in fase di distribuzione a ...La celebre applicazione di messaggistica istantaneaha da poco rilasciato una novità che riguarda la privacy, con la release 2.23.9.15 ed è già ... Nello specifico è arrivata la release2.

WhatsApp sta migliorando la gestione delle chiamate in arrivo TuttoAndroid.net

Anche se trasferire le chat di WhatsApp da uno smartphone all'altro è già possibile da tempo possibile sia tra dispositivi Android sia tra Android e iOS è sempre comunque necessario, almeno nel primo ...Grandi novità in casa Whatsapp che si appresta a risolvere uno dei problemi più comuni causati da un fastidioso limite.