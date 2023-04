WEC | FP3 Spa | Toyota al top anche sul bagnato

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023)si confermasul. Kamui Kobayashi mantiene in vetta alla graduatoria la vettura giapponese, leader con l’auto #7 che nell’ultimo giro disponibile ha piegato il crono della Cadillac Racing #2 di Richard Westbrook/Earl Bamber/Alex Lynn. Il turno è poco indicativo nell’economia della giornata di domani, il sore dovrebbe infatti tornare protagonista sul noto impianto che sorge nella regione della Ardenne. Il maltempo potrebbe però tornare questa sera quando dalle 17.00 assisteremo alle qualifiche. Ferrari resta alle spalle della Top3, chiusa dall’Oreca 07 Gibson LMP2 #31 dell’austriaco Ferdinand Habsburg. Terza posizione assoluta per l’ex campione dell’European Le Mans Series, abile a precede la Porsche privata di JOTA. LIVE F1, GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA: Verstappen comanda la FP1, 4° Sainz e 6° Leclerc con le gomme ...