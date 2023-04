WEC | 6h Spa | le Ardenne accolgono l’ultima prova prima di Le Mans

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo solo due settimane di pausa torna protagonista il FIA World Endurance Championship con la 6h di Spa-Francorchamps. Cresce l’attesa per la terza tappa del Mondiale,della leggendaria 24h Leche commenteremo ad inizio luglio. Il Belgio segna un evento significativo per tutte le squadre del FIA WEC 2023, la manifestazione che si svolgerà domani nelleè un test significativo in vista dell’evento dell’anno, la competizione automobilistica più prestigiosa al mondo. Toyota ha il favore del pronostico dopo aver dominato la scena in quel di Sebring e Portimao. Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 si sono imposti nellacorsa, mentre Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 hanno dettato legge la scorsa settimana gestendo al meglio ogni possibile ...