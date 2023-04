Walter Sabatini e il suo calcio “furioso e solitario” Melanconica autobiografia capolavoro tra Galeano | Soriano | Pasolini e quintali di sigarette

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) È avvolto in una nebbiosa nuvola di fumo di una sua sigaretta,, nella foto traslucida di copertina di Il mio(Piemme). Si morde la punta di un dito l’ex ds di Roma, Lazio, Bologna e Palermo; i riflettori di uno stadio illuminano di luce bianca spicchi di cranio e capelli; lo sguardo è tormentato, febbrile, tremante. Non capiamo quale match distia osservando, sicuramente una sofferta rimonta per non perdere o retrocedere. Anche se è l’intuizione fotografica di una sofferenza grintosa e dolorosa a scorticare la curiosità del lettore che già sa, da pregresse conoscenze del protagonista di questa biografia in cui lo sportivo discettava di emozioni e sussulti letterari così mastodontici, naturali e travolgenti da ...