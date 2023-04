(Di venerdì 28 aprile 2023) Doveva essere l’avvicinamento perfetto per il Giro d’Italia pere oggi l’azzurro della Eolo-Kometa ha già dato una dimostrazione di essere in discreta forma verso la Corsa Rosa. Purtroppo non arriva la prima vittoria stagionale, ma arriva l’ennesima piazza d’onore dopo le due al Giro di Sicilia per il classe 1996: nell’arrivo di Pola de Lena, primadella, èin uno sprint ristretto. Ad aggiudicarsi la vittoria è l’australiano(Q36.5 Pro Cycling Team) che agguanta il primo successo di questo, alza le braccia al cielo dopo due anni. Per lui ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale. Completa il podio l’iberico Roger Adrià (Equipo Kern ...

Vuelta Asturias 2023: Vincenzo Albanese secondo nella tappa inaugurale, vince Damien Howson OA Sport

