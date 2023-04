Volley | Elena Pietrini giocherà in Russia | la schiacciatrice lascia Scandicci e si accasa alla Dinamo Kazan

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023)andrà a giocare in. Lalasceràal termine di questa stagione e si accaserà. La 23enne ha deciso di salutare la Serie A1 difemminile e di spostarsi all’estero. L’attaccante, che attualmente sta disputando la semifinale scudetto (1-0 nella serie contro Milano, il club insegue il primo atto conclusivo della sua storia), ha optato per una nuova esperienza agonistica in un campionato che al momento è uscito un po’ dai riflettori a causa dell’esclusione dalle competizioni internazionali per via del conflitto bellico. La nativa di Imola, che con il club toscano ha conquistato la Challenge Cup lo scorso anno e la CEV Cup poche settimane fa, è stata grande protagonista ...