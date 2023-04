Volano le spese militari | tira aria di guerra globale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mentre il cambiamento climatico minaccia la sopravvivenza dell’umanità e della biodiversità, i governi mondiali continuano a sperperare miliardi di dollari in. Questo quanto emerge dall’ultimo report dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) che ha messo in fila i dati sulle forniture di armamenti e munizioni, scoprendo che il 2022 è stato l’anno d’oro per l’industria bellica mondiale visto che mai prima d’ora si era arrivati a una spesa complessiva di ben 2.240 miliardi di dollari. I governi mondiali continuano a sperperare miliardi di dollari in. Il 2022 è stato l’anno d’oro per l’industria bellica Com’è facilmente intuibile, a fronte di un incrementodel +3,7% degli investimenti in armi rispetto al 2021, a guidare la classifica di chi spende ...