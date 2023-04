Vittorio Feltri | “L’iPad modifica le parole e io bestemmio | è lui l’asino non io La vecchiaia ha accentuato la mia sfacciataggine”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mangia poco perché “ha meno appetito”. Ha smesso di andare a cavallo: “Fino ai 72 anni, montavo volentieri. Poi, la preoccupazione di cadere e fracassarmi le ossa diventate più fragili superava il piacere di cavalcare. Ovviamente, sto accorto nel mantenere la salute, che al momento è ancora solida”.si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. E in prima battuta ha spiegato che “il giovanilismo” di oggi porta a una sorta di “razzismo verso i vecchi”: “Me ne rendo conto anche a casa mia: i miei figli mi fanno lezione su come comportarmi, su cosa fare e non fare. Nel mio giornale, i giovani mi rispettano, ma sento anche che mi sopportano. Perciò, quando ho letto la vicenda di Joe Biden, ho voluto scrivere che avversare i vecchi è una stupidaggine: noi ottantenni non siamo né rimbambiti né catorci umani né persone da ...

Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera'AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, addirittura saremmo razzisti verso gli anziani come ha scritto ieri su Libero 'Quando ero ragazzo io, ...Dopo quattro giorni, vado a vedere i risultati e leggo:- Maturo. Ne sono ancora commosso. Non ho mai rivisto quei due giovani professori, ma se li ritrovassi, li ringrazierei ancora ...ieri aveva scritto e pubblicato un editoriale sul quotidiano Libero , di cui è direttore editoriale, in cui si chiedeva " per quale motivo un ottantenne, come il sottoscritto, debba

