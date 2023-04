Vittorio Feltri | «Contro gli anziani c’è del razzismo Io lavoro ancora tutti i giorni | sono solo più sfacciato»

A me Biden non è simpatico e non apprezzo la sua amministrazione, però la mia opinione non è importante sulle doti politiche di quest'uomo. Semplicemente non condivido il pensiero diffuso in America, ...Estratto dell'articolo diper 'Libero quotidiano' joe biden A me Biden non è simpatico e non apprezzo la sua amministrazione, però la mia opinione non è importante sulle doti politiche di quest'uomo. ...Soprattutto in un momento dove persino la Lega (che non dimentichiamolo, per favore, nasce dalla Lega Nord ) e Fratelli d'Italia , sponsor di, che il Sud, culturalmente, lo ha sempre ...

Vittorio Feltri e il tumore al seno: «Dopo l'intervento andai al giornale. Lavoro tutti i giorni, non faccio f ilmessaggero.it

Giovedì su Libero Vittorio Feltri ha scritto che ci sarebbe una sorta di razzismo contro i vecchi. «Quando ero ragazzo io, i vecchi erano ascoltati, quasi ...Feltri ha appoggiato, su Libero, la scelta di Biden di ricandidarsi, nonostante l’età: «Mi sta antipatico, ma il cervello non invecchia, se non colpito da una malattia. L’unica attività che a noi anzi ...