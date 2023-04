Vincenzo Incenzo pubblica il video del singolo Comizi d’amore

(Di venerdì 28 aprile 2023) , title-track del suo primo disco live in acustico Online ilclip di, il nuovodel cantautore, scrittore, regista e autore per i più grandi artisti italiani. Ilufficiale è girato a Roma e diretto dallo stesso artista. «Mi occorreva una verità che solo il bianco e nero può restituirti, mostrando luci e ombre in maniera molto cruda e diretta – afferma l’artista – E ho voluto avvolgere i musicisti che hanno suonato in veli bianchi perché lo svelamento nel mito è il gesto chiave della rinascita e della rivelazione, il passaggio alla luce che auguro al nostro oscuro tempo». Il nuovo, l’inedito-manifesto pensato per pianoforte ed archi, è una dedica appassionata e struggente ...

Venerdì 21 aprile esce in fisico e in digitale "COMIZI D'AMORE" (Verba Manent, distribuzione Artist First), il primo album live in acustico del cantautore, scrittore, r ...