Allora, ecco il primo bagliore verso la (ri)nascita di Lucas: fa i bagagli e vola a Parigi, dove vive suo fratello Quentin (, già diretto da Honoré in Sorry Angel e L'hotel degli ...Il cast Nella versione francese due star sono i doppiatori: Ade'le Exarchopoulos (Ember) e(Wade). Per entrambi, questa e' la loro prima esperienza nel doppiaggio. Il cast vocale ...Elemental , guarda il trailer La Disney ha chiesto agli attori Adèle Exarchopoulos edi prestare le loro voci agli incredibili personaggi di Element City, Flam (Ember) e Flack (Wade) ...

Vincent Lacoste: «Così interpreto il figlio di Juliette Binoche. Gli attori Tanti sono pazzi fuoriosi» Vanity Fair Italia

Era un film tristissimo e ricordo che sono stato traumatizzato al punto di non avere poi dormito per settimane». Vincent Lacoste, attore parigino, 30 anni il prossimo 3 luglio, racconta così il suo ...Nella versione francese due star sono i doppiatori: Adèle Exarchopoulos (Ember) e Vincent Lacoste (Wade). Per entrambi, questa è la loro prima esperienza nel doppiaggio. Il cast vocale originale ...