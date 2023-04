Villetta con ospiti trama | cast e finale del film su Rai 3

Nell'arco di 24 ore, la vita di una famiglia borghese cambia per sempre. Residenti in un piccolo paesino del Nord Italia, i protagonisti diospiti sono sette e ognuno di loro rappresenterà un peccato capitale. Il film noir va in onda in prima TV e in prima serata su Rai 3 venerdì 28 aprile 2023 , a partire dalle 21:20 ed è ......nel cantiere dellache la sua impresa stava ristrutturando a San Felice del Benaco. "In Provincia di Brescia, ad oggi, siamo già arrivati a 7 morti sul lavor o - scriveva il sindacato -...Survival Family: Il Trailer Ufficiale del Film - HDOspiti (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Ivano De Matteo,Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano ...

Questa sera su Rai 3 arriva "Villetta con ospiti": trama e cast del noir con Marco Giallini La Gazzetta dello Sport

Marco Giallini guida il cast di Villetta con ospiti, un noir diretto da Ivano De Matteo che arriva in prima serata e in prima TV su Rai 3.Un operaio del servizio tumulazioni del cimitero di Petrosino si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia dopo che è stato colpito da una bara che stava seppellendo. La cassa era posizionata sul soll ...