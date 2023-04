Villetta con ospiti | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilcondi Ivano De Matteo ètra Bassano del Grappa (Vicenza), Roma e Grottaferrata,si trova la villa del protagonista, per circa sei settimane. La villa del protagonista, Giorgio, interpretato da Marco Giallini, si trova in via di Villa Grazioli 20 a Grottaferrata in provincia di Roma. Grottaferrata è un comune che supera di poco le 20mila persone e si trova nella Provincia della capitale italiana. Si tratta di una cittadina molto tranquilla che è conosciuta soprattutto per la splendida abbazia di Santa Maria. Alcune sequenze delsono state girate, come già detto, a Bassano del Grappa cittadina in provincia di Vicenza nel Veneto. La città conta oltre 40mila abitanti ed è la seconda nella provincia per numero di persone ...