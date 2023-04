Villetta con ospiti | come finisce il film

Leggi su cultweb

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilconin maniera tragica. Sonja (Cristina Flutur) capisce che il figlio Adrian (Ioan Tiberiu Dobrica) è stato ucciso per errore dalla figlia di Miranda di cui è badante ormai da anni. Alla donna viene offerta una cospicua cifra di denaro per rimanere in silenzio e tornare a vivere in Romania, paese dove è nata. Quando Sonja però si ribella è costretta ad arrendersi all’evidenza che qualsiasi cosa farà il razzismo la vedrà comunque passare dalla parte del torto. Facciamo un passo indietro. I protagonisti deldi Ivano De Matteo, Giorgio (Marco Giallini) e Diletta (Michela Cescon) sono rimasti sposati solo per i loro figli, ma tra i due l’amore è finito ormai da tempo. L’uomo ha altre relazioni, mentre la donna vive uno stato di grave depressione da cui non riesce a ...