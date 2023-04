VIDEO – Serie A | ultime 7 giornate | calendario denso per l’Inter | ora la Lazio | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è suldelcon una partita praticamente ogni tre giorni da qui alla fine, soprattutto per la squadra allenata da Simone Inzaghi domenica impegnata contro lain campionato. TG IN NERAZZURRO –torna a giocare in campionato e lo farà contro ladomenica 30 aprile alle 12:30. Testa subito alle notizie da campo soprattutto legate a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, invece, l’avversaria in finale di Coppa Italia. Con l’arrivo dell’estate ...