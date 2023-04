VIDEO | Nia Jax e Charlotte Flair ricreano l’iconica scena del Titanic

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ex Superstar della WWE Nia Jax (alias Lina Fanene) ha ricreatodelcon. Entrambe sono amiche per la pelle nella vita reale. Sto volando! È passato un po’ di tempo da quando la Jax è stata licenziata dalla compagnia, ma di tanto in tanto frequenta ancora The Queen. Nia esi sono recentemente incontrate per ricrearedel transatlantico con l’aiuto di un amico. Ecco l’esilarantequi sotto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lina Fanene (@linafanene)