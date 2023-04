VIDEO Il Questore Terrazzi si congeda | Irpinia terra di persone perbene che garantisce maggiore sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti A poco più di tre anni dal suo insediamento, come prassi vuole, ilMauriziotermina il suo incarico ad Avellino e, contestualmente, dopo 35 anni di onorato servizio raggiunge la quiescenza. Questa mattina nella sede di via Palatucci il saluto alla stampa è stata l’occasione per fare il punto della situazione rispetto alla sua attività nella provincia irpina: “Vivete in unabellissima e mi sento di dire che la provincia di Avellino resta unasana dal punto di vista dell’Ordine e dellapubblica, con le dovute eccezioni e riserve di alcuni fatti”. Tra le principali operazioni della Polizia Giudiziaria che ildice “non potrà dimenticare” l’omicidio di Aldo Gioia, così comei confiltti a fuoco ...