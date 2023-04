(Di venerdì 28 aprile 2023) L'accede alla finale digrazie alla vittoria per 1 - 0 sullanella semifinale di ritorno. Decide un gol di, su assist ...

Complice la sconfitta per 1 - 0 nella semifinale di ritorno, la Juve esce dalla Coppa Italia. Decide undi Dimarco. Nel finale, parata miracolosa ...L'Inter accede alla finale di Coppa Italia grazie alla vittoria per 1 - 0 sulla Juve nella semifinale di ritorno. Decide undi Dimarco, su assist ...C'è anche l'intervento di De Laurentiis inchiamata: 'Godiamoci la festa'. La Fiorentina ... che nonostante il momento critico rimontano nel secondo tempo con undi Son a suggellare il pari: '...

Video Gol Dimarco in Inter-Juve 1-0 di Coppa Italia Gazzetta

Juve, numeri imbarazzanti ad aprile: più sconfitte che vittorie e attacco nullo. La crisi bianconera in cifre Come sottolinea La Stampa i numeri di aprile per la Juventus sono pesanti e pericolosi: i ...Allegri, tecnico della Juventus, sembra poter cambiare mestiere lasciando di conseguenza il calcio; un video testimonia tutto.