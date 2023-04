VIDEO F1 | GP Azerbaijan 2023 | highlights e sintesi qualifiche Pole di Leclerc | la Ferrari è tornata!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Charlesha conquistato laposition del GP di, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino di Baku. Il pilota dellasi è inventato una magia a Baku, ha stampato un roboante 1:40.203 proprio all’ultimo assalto e ha rifilato un distacco di 0.188 a Max Verstappen. Il monegasco era curiosamente a pari tempo con l’olandese dopo il primo tentativo, ma secondo perché aveva chiuso il giro dopo il Campione del Mondo. Al secondo assalto è stato impeccabile e ha conquistato la prima partenza al palo della stagione, in occasione del Gran Premio di domenica scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen.e Red Bull si sono invertite le posizioni per la seconda fila: Sergio Perez terzo a 0.292, Carlos Sainz quarto a 0.813. In terza fila la Mercedes di ...

Guarda anchedel giorno Ferrari, Se la tua compagna ti dice: "Non ti ho tradito. Per ora", preoccupati per il poi È vero, sono ancora bilanci parzialissimi e ancor privi di riscontri di gara, ...I fan di entrambi hanno cominciato a insospettirsi quando lui, in unTikTok , ha fatto l'... Ciò che, però, è successo questa mattina, venerdì 28 aprile, a Baku ,(dove la F1 correrà ...Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito ilper recuperare le nostre considerazioni in vista del GP2023. MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL ...

Fantasy F1, GP Azerbaijan 2023: i consigli - Video Motorbox

Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell'Azerbaijan, quarto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una Q3 caratterizzata da sorprese ...Mercedes again struggled to keep up with the pace of Red Bull and Ferrari in Friday's qualifying session at the Baku City Circuit.