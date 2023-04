Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2023 ore 20 | 30

(Di venerdì 28 aprile 2023)DEL 28 APRILEORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E NOMENTANA E PIU AVANTI LUNGHI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E DIURAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE AL RACCORDO DA TOGLIATTI CODE NEI DUE SENSI INVECE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSINIANA, E SULLA CASILINA TRA TORREGAIA E FINOCCHIO SULLA FERROVIA METRE AL VIA I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI STELLA POLARE E OSTIA ANTICA. LA DURATA DEI LAVORI SARÀ DI 284 GIORNI CON CANTIERI ATTIVI INIZIALMENTE A STELLA POLARE. INOLTRE, SI ...

"Anas, nell'ambito delle opere previste per il Giubileo, è in prima linea per implementare la sicurezza per le grandi arterie dellasia del Comune di, sia della Città Metropolitana", ...Il centro disi prepara al concerto del Primo Maggio a San Giovanni, maxi evento in scena dalle 15 a mezzanotte che comporterà modifiche alla. Concertone Primo Maggio, le modifiche alla...Come si legge sul sito diMobilità , per garantire le condizioni di sicurezza verrà chiusa al traffico un'area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta ...