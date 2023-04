Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023)DEL 28 APRILEORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E NOMENTANA E PIU AVANTI LUNGHI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E DIURAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE AL RACCORDO DA TOGLIATTI CODE NEI DUE SENSI INVECE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSINIANA, E SULLA CASILINA TRA TORREGAIA E FINOCCHIO SULLA FERROVIA METRE AL VIA I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI STELLA POLARE E OSTIA ANTICA. LA DURATA DEI LAVORI SARÀ DI 284 GIORNI CON CANTIERI ATTIVI INIZIALMENTE A STELLA POLARE. INOLTRE, SI ...